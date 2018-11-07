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Denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası yüzünden tekneleri sürüklenen Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası yüzünden tekneleri sürüklenen Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri dün saat 02.30 sıralarında, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi açıklarında, içinde bir grup kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin motor arızası yüzünden sürüklendiğini öğrenince harekete geçti. Yeri belirlenen ve denizde sürüklendiği görülen teknedeki 3'ü çocuk 39'u erkek Pakistan uyruklu 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen teknedeki 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler ve Türk vatandaşı ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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