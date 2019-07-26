Denizde tekneden düşen genç kayboldu

Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME, (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, babasıyla birlikte balık tutmak için açıldığı denizde, dengesini kaybederek tekneden düşen Ali Korkmaz (21), kayboldu. Korkmaz'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 03.00 sularında, ilçenin Miliç mevkisi açıklarında meydana geldi. Ali Korkmaz, babası Fatih Korkmaz (43) ile birlikte balık tutmak için denize açıldı. 2 kilometre açıkta, iddiaya göre Ali Korkmaz, dengesini kaybederek denize düştü. Korkmaz gözden kaybolurken, durumu fark eden babası ve teknede çalışan bir kişi uzun süre genci aradı. Uğraşlara rağmen ikili, Korkmaz'ı bulamayınca durumu Sahi Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince, Ali Korkmaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Dalgıç ekiplerinin de eşlik ettiği çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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