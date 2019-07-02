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Denizde yüzen amca boğuldu, yeğeni kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sıcak havadan bunalıp serinlemek için denize giren amca Kemal Önder ile yeğeni Serkan Önder boğulma tehlikesi geçirdi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sıcak havadan bunalıp serinlemek için denize giren amca Kemal Önder ile yeğeni Serkan Önder boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kemal Önder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğeni Serkan'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olay, öğlen saatlerinde, Atakum ilçesi Yeşilyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sıcaktan bunalıp, denize giren Kemal Önder ile yeğeni Serkan Önder bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İkilinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekilerin bir kısmı suya atlarken, bir kısmı da polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, amca- yeğen çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Kemal ve Serkan Özkan olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ikiliden amca Kemal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Serkan Önder'in tedavisi sürdüğü bildirildi.

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