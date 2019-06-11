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Denizde yüzen çuvaldan 14 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.Alanya Kalesi Fosforlu Mağara çevresinde deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuval olduğunun ihbarını alan Alanya Sahil Güvelik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Denizde yüzen çuvaldan 14 kilo esrar çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuvaldan 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Alanya Kalesi Fosforlu Mağara çevresinde deniz üzerinde akıntıyla sürüklenen çuval olduğunun ihbarını alan Alanya Sahil Güvelik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler denizden alındıkları çuvalda yaptıkları incelemelerde içerisinde 65 plaka halinde 14 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu ve uzun süredir denizde olduğu tahmin edilen çuval ilgili soruşturma başlatıldı.

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