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Denizdeki tatbikat nefes kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı'nda ortaya çıkan görüntüler, nefesleri kesti.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı'nda ortaya çıkan görüntüler, nefesleri kesti. Helikopter destekli tatbikatta yolcu gemisini kaçırmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi, rehineler başarı ile kurtarıldı.

Yaklaşık 200 personelin katılımı ile Uluslararası Mersin Limanı içindeki havuz olarak bilinen alanda yapılan tatbikatın senaryosu gereğince; Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden bir feribota binen 3 terörist, gemi kaptanı ve mürettebatı etkisiz hale getirip yolcuları rehin aldı ve teknenin kontrolünü ele geçirdi. Yolculardan birinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine güvenlik güçlerince kurtarma operasyonu başlatıldı. Rehinelerin kurtarılması ve teröristlerin yakalanması için harekete geçen Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi, gemiye çıkarak teröristleri etkisi hale getirdi. Sahil güvenlik ve gümrük muhafaza botları tekne etrafında güvenlik çemberi oluştururken, operasyona helikopter de destek verdi. SÖH timlerince etkisiz hale getirilen teröristlerden bir tanesi denize atlayarak kaçmaya çalışsa da, jetski ile hazır bekleyen ekip, zanlıyı yakalayıp bir başka bottaki güvenlik görevlilerine teslim etti.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpeklerin de feribota çıkıp bomba araması yaptığı tatbikatta, karina olarak bilinen teknenin suyun altında kalan dış kısmında sualtı ekiplerince bomba arama çalışması yapıldı.

Tatbikatı; Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve il protokolü de izledi.

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