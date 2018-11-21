Denizdeki tatbikat nefes kesti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı'nda ortaya çıkan görüntüler, nefesleri kesti. Helikopter destekli tatbikatta yolcu gemisini kaçırmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi, rehineler başarı ile kurtarıldı.

Yaklaşık 200 personelin katılımı ile Uluslararası Mersin Limanı içindeki havuz olarak bilinen alanda yapılan tatbikatın senaryosu gereğince; Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden bir feribota binen 3 terörist, gemi kaptanı ve mürettebatı etkisiz hale getirip yolcuları rehin aldı ve teknenin kontrolünü ele geçirdi. Yolculardan birinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine güvenlik güçlerince kurtarma operasyonu başlatıldı. Rehinelerin kurtarılması ve teröristlerin yakalanması için harekete geçen Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi, gemiye çıkarak teröristleri etkisi hale getirdi. Sahil güvenlik ve gümrük muhafaza botları tekne etrafında güvenlik çemberi oluştururken, operasyona helikopter de destek verdi. SÖH timlerince etkisiz hale getirilen teröristlerden bir tanesi denize atlayarak kaçmaya çalışsa da, jetski ile hazır bekleyen ekip, zanlıyı yakalayıp bir başka bottaki güvenlik görevlilerine teslim etti.