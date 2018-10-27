HABER

Denizdeki tutsak canlıları özgürlüklerine kavuşturuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Hasan DEMİRBAŞ-ANTALYA-DHA) AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, her dalış eğitiminin ardından mavi suları çöplerden arındırıyor.

Hasan DEMİRBAŞ-ANTALYA-DHA) AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, her dalış eğitiminin ardından mavi suları çöplerden arındırıyor. Ekip, çöplerin yanı sıra insanların suyun altında özgürlüklerini kısıtladığı deniz canlılarını tutsaklıktan da kurtarıyor. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerine ve Sualtı Topluluğu üyelerine Konyaaltı sahilinde dalış eğitimi veriyor. Eğitimin ardından Prof. Dr. Gökoğlu liderliğindeki ekip, derin sularda temizlik yapıyor. 5 kişilik ekip, son dalıştan da eli boş dönmedi. Ekip, çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra boş bir valizi denizin dibinden çıkardı. MİSİNA DENİZANASINA DOLANMIŞ Ekibin sualtı kamerasına üzücü görüntüler de yansıdı. İki balığın plastik şişe içinde sıkıştığını fark eden ekip, balıkları tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Başka bir görüntüde ise denizanasının atılmış bir misina ipine dolandığı görülüyor. Denizanasının misina ipinden kurtulma çabası izleyenleri duygulandırdı. Ekip, uzun süren çabanın ardından denizanasının yeniden özgürce dolaşmasını sağladı. GELECEK NESİLLER İÇİN Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle dalış eğitimini tamamladıktan sonra her defasında denizden eli dolu döndüklerini söyledi. Yanında taşıdıkları büyük torbalarla denizin derinliklerini temizlediklerini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, En önemli zenginliklerimizden denizlerimiz, maalesef insan eliyle kirletilmeye devam ediyor. Her dalışımızda onlarca atık topluyoruz. Daha da kötüsü deniz canlılarının insan eliyle denizin altında tutsak kalmasını görmemiz oldu. Gelecek nesiller adına herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum dedi. VALİZ BİLE ÇIKTI Prof. Dr. Gökoğlu'yla dalan ekipten Tunahan Demir ise, Dalış sonrası deniz altındaki çöpleri toplayıp kıyıya taşıyoruz. Bugün bir de valiz bulduk. İnsan valizini neden denize atar, anlamadık. Bu görüntüler Antalya'ya yakışmıyor. Her dalışımızda şişe, terlik, maske, balık tuzaklarını toplayıp çöpe atıyoruz diye konuştu.

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Arızaları gidermek için doğaya meydan okuyorlarArızaları gidermek için doğaya meydan okuyorlar
Boyner 29 Ekim’e özel GIF tasarladıBoyner 29 Ekim’e özel GIF tasarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.