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Denizden boğazında plastik kelepçeyle çıkartılan adamın kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Antalya’da boğazında 2 adet plastik kelepçeyle denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi.

Denizden boğazında plastik kelepçeyle çıkartılan adamın kimliği belli oldu

Antalya’da boğazında 2 adet plastik kelepçeyle denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi. 76 yaşındaki Andre Aime Schoonbaert’in Belçika uyruklu çifte vatandaş olduğu ve eşiyle birlikte Lara’da oturduğu öğrenildi.
Dün öğleden sonra tur düzenleyen bir gezi teknesi denizin açıklarında su üzeride bir şahsın hareketsiz bir şekilde yüzdüğünü fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, üzerinde kıyafetleri ve ayakkabılarıyla suda yüzen şahsın öldüğünü tespit ederek, cansız bedeni bota aldı.
Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı ancak üzerinde kıyafetleri, ayağında ayakkabıları, gözünde gözlükleriyle birlikte boğazının 2 adet plastik kelepçeyle sıkıldığı görüldü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cansız bedenin Belçika ve Türk vatandaşı olan Andre Aime Schoonbaert’e ait olduğu ortaya çıktı. 76 yaşındaki Schoonbaert’in eşiyle birlikte Antalya Lara’da oturduğu öğrenildi.
Eşinin emniyetteki ifadesinin ardından cenazeyi adli tıp morgundan alması bekleniyor.

Denizden boğazında plastik kelepçeyle çıkartılan adamın kimliği belli oldu

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