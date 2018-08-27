Denizden çıkan danayı sanatçı Haluk Levent satın aldı

Sanatçı Haluk Levent'in de danayı satın almak için aradığını aktaran Yalçın, şunları ifade etti:

"Dananın denizde 4 gün geçirmesine çok şaşırdım. Hayretler içinde kaldım. Kurban Bayramı'nda 10 bin liraya sattığım danayı almak için beni aradılar. Ancak kurbanlık dana kaçtığı için satın alan kişi başka bir hayvan almak zorunda kaldı.10 bin liraya sattığım kurbanın hemen hemen 3 katı fiyat vermeye başladılar. Hatta birkaç ünlü sanatçı da aradı. Hayranı olduğum Haluk Levent aradı daha önce muhabbettim yoktu ve onu duyunca dedim 'dana senindir'. Fiyat olayına girmedim o bir rakam söyledi ve danayı verdik. O da bakımını ya bize yaptıracak ya da başka bir yerde bakacak."

