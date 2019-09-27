HABER

Denizden çıkan kaya için 'meteor' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Amasra ilçesinde 6 ay önce bir balıkçı tarafından ağlara takılmasıyla çıkarılan kaya parçası, ilçede yaşayan tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu’nun dikkatini çekti.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-BARTIN’ın Amasra ilçesinde 6 ay önce bir balıkçı tarafından ağlara takılmasıyla çıkarılan kaya parçası, ilçede yaşayan tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu’nun dikkatini çekti. Sakaoğlu, "Bu denizden çıkan bir kayaya benzemiyor. Bana göre bu meteor ve araştırılması gerekir" dedi.

İlçede balıkçılık yapan Yaşar Yıldırım, 6 ay önce teknesiyle Küçük Liman Mevkii’nin 2,5 mil açığında, 100 metre derinliğinde ağlarına ilginç bir kaya takıldı. Kayayı tekneye alan Yaşar Yıldırım, Büyük Liman Mevkii’ne bıraktı. 1 metre boyunda yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kayanın üst kısmında yeşil renk bulunurken, alt kısmına doğru demir görünümlü renkler bulunuyor. Aradan geçen zamanda kimsenin dikkatini çekmeyen kaya parçası Amasra’da yaşamaya başlayan tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu’nun dikkatini çekti. Sakaoğlu, kaya ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Sakaoğlu, denizden çıkan kayaların yosunlu ve denizi yansıtan bakteri ya da izler taşıması gerektiğine dikkat çekerek, "Ben Amasra tarihi ile ilgilendiğim için, aşağı yukarı buradaki taşların ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Büyük Liman’da benim gördüğüm bu taş buraya yabancı bir taştır. Limanda yürürken bana arkadaşlarım kayayı göstererek, denizden çıktığını söyledi. Bana göre, bu kaya yalnız Amasra’ya değil dünyaya da yabancı bir taş, benim naçizane görüşüm, meteor olduğu yönündedir. Bu yaptığım subjektif bir değerlendirmedir. Kayanın üzerinde bizim denizlere özel yosun yok, midye yapışması yok, bunların hiçbiri yok ve bu kaya tertemiz kalmış, dolayısıyla hem uzay coğrafyası açısından hem de Türkiye ve Karadeniz için özel bir yere sahip olabilir. Bu kayanın mutlaka jeologlar tarafından araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Büyük Liman’da kayayı gören bazı vatandaşlar kayanın denizden çıktıktan sonra bu şekilde temiz kalmasına hayretle karşıladıklarını söyledi.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Kıyı balıkçılarının kredi borçlarına erteleme talebiKıyı balıkçılarının kredi borçlarına erteleme talebi
Cezaevinde organik tarım Cezaevinde organik tarım 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.