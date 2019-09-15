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Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dalgıçlar, balıkçı tekneleri ile açıldıkları denizin dibinden çöp topladı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dalgıçlar, balıkçı tekneleri ile açıldıkları denizin dibinden çöp topladı. Dalgıçların denizden çıkardığı çöpler ise görenleri şaşırttı.
Kocaeli’de dalgıç ve balıkçılar doğa için bir araya geldi. Başiskele ilçesinde sahilde buluşan onlarca dalgıç ve balıkçı, denizin dibinden çöp topladı. Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için dalgıçlar sabah saatlerinde sahile gelirken, balıkçılar de tekneleri ile sahile yanaştı. Yapılan hazırlıkların ardından dalgıçlar bot ve balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca dalgıçlar denizin dibinden çıkardıkları çöpleri balıkçı teknelerine koydu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu dalgıçlar denizde çöp ararken, sahili dolduran vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Dalgıçların çıkarttıkları çöpler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler
Çöp için dalan dalgıçlar ve balıkçı tekneleri havadan da görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren dalışın ardından dalgıçlar, topladıkları çöplerle birlikte sahile döndü. Dalgıçlar, denizden çıkarttıkları pet, cam şişeler, araç lastiği, plastik çöpleri teknelerden alarak sahile yığdı. Dalgıçların çıkarttığı çöpleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar dalgıçların çıkarttıkları çöpleri cep telefonları ile görüntüledi. Dalgıçlar ise temizledikleri denize tekrar girerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgıçların topladığı çöpler daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

“İnsanların gelecek nesli düşünmeleri lazım”
Su altından onlarca atık ve çöp toplayan Melek Demirtaş, insanların çevre karşısında duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek, “Denizden çöp toplamaya çalıştık ama hava şartından dolayı deniz altında görüş mesafemiz çok kısaydı. Ama topladığımız çöpleri karaya çıkarttık. Çok kötü yani. Büyük bir kanalizasyon borusu çıkarttık. Ağaç parçası ve bir plastik kova çıkarttık. Biz ne kadar doğayı korumaları yönünde inşaları uyarsak da onların içinde olması lazım. Gelecek nesli düşünmeleri lazım. Eğitim şart diyorum. Çocukları bu konuda yönlendirmemiz lazım. Onlara öğretmezsen hiçbir şey olmaz” dedi.

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı
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