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Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ortaköy Sahilinden suya dalan balık adamlar Boğazın dibinde deniz temizliği yaptı.

Ortaköy Sahilinden suya dalan balık adamlar Boğazın dibinde deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan cam şişe ve porselen tabakların yanı sıra polis barikatı görenleri hayrete düşürdü.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve bir firmanın işbirliğinde gönüllüler Boğazda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Ortaköy Sahilde hazır olan gönüllüler ekipmanlarını giydi. Daha sonrasında ellerine eldivenlerini takan gönüllüler çöp çuvallarıyla birlikte Boğazın sularına dalış yaptı. Dalış ekibi 1 saatlik temizliğin ardından denizden çuval çuval çöp çıkardı. Cam şişe, porselen tabak, powerbank ve kesici aletler gibi birçok madde denizden çıkarılarak gözler önüne serildi. Öte yandan dalış ekibi Boğazın dibinden polis barikatı da çıkardı.

“Lütfen denizlere çöp atmayın”
Su altında çok fazla plastik ve cam şişe olduğunu belirten Yağmur Toker, “Daha çok tabak takımı vardı. Bir sürü plastik ve cam şişe vardı. Merdiven parçası da vardı. Lütfen denizlere çöp atmayın” ifadelerini kullandı.

"Polis barikatı buldular, en enteresan şey de açıkçası oydu”
Denizlerin temiz tutulması gerektiğini belirten Mert Birkan, “Dürüst olmak gerekirse beklediğimizden az plastik vardı. Tabi ki durum kötüydü ama kötünün iyisini bulduk ve çok sevindik. Çok fazla cam ve kesici alet vardı. Bir de arkadaşlarımız polis barikatı buldular, onu da çıkardılar. En enteresan şey de açıkçası oydu” dedi.

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Denizden çıkanlar hayrete düşürdüDenizden çıkanlar hayrete düşürdü
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