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Denizden çıkanlar şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgıçlarca denizaltında çöp temizliği yapıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgıçlarca denizaltında çöp temizliği yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmalarında denizden bir römorku dolduracak kadar çöp çıktı.
Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı.

Çıkanlar şoke etti
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte denizde temizlik yapan dalgıçlar, çeşitli atık malzemeleri kıyıya çıkardı. Marmara Denizi’nin dibinde yapılan temizlikte 15 adet otomobil lastiği, su şişesi, alkol şişeleri, tabure, sandalye, metrelerce ip, musluk, çapa, yemek tabağı, lavabo, kupa gibi onlarca malzeme görenleri hayrete düşürdü.
Denizin dibinde yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarılan 1 römork malzemenin sergileneceği öğrenildi. Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
1 saat süren temizlik çalışmaların ardından dalgıçlara teşekkür belgesi verildi.

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti

Denizden çıkanlar şoke etti
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