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  4. Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi

Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

KİLYOS açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-KİLYOS açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
(FOTOĞRAF)

Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi

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