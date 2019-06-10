HABER

Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Antalya'da denize giren tatilciler, ardından Konya-Antalya sınırındaki yaylalarda piknik yapıp kar topu oynuyor - Yaylayı ziyaret eden tatilcilerden Ahmet Pehlivan: - "Antalya'da sıcaklık 35-40 derece civarında. Biz burada terlikle kar topu oynuyoruz. Antalya'nın sıcağını, hararetini burada atıyoruz. Çok güzel bir gezi oldu, serinledik"

Antalya'da denize giren tatilciler, daha sonra Konya-Antalya sınırındaki yaylalarda piknik yapıp kar topu oynayarak keyifli anlar yaşıyor.

Orta Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde yer alan yaylalar, ziyaretçilerine aynı gün dört mevsimi bir arada yaşama fırsatı veriyor.

Antalya ile Konya il sınırını birbirinden ayıran bölgedeki 2 bin metreden yüksek rakımdaki yaylalar, haziranda da kar keyfi yaşatıyor.

Alanya ilçesinden 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşılan yaylalarda metrelerce kar görme fırsatı yakalayan misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Burada çocukların kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Denizden çıktık karla buluştuk"

İlçeye 85 kilometre mesafedeki Karabuynuzlar Yaylası'na gelen Abdullah Özel, Alanya'da sıcak havadan bunaldığını belirtti.

Yaylaya ilk kez geldiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Denizden çıktık karla buluştuk. Coğrafyanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Doğanın güzelliklerini illa Karadeniz'de aramaya gerek yok. Çok yakınımızda, yaklaşık 2 bin rakım üzerinde çok güzel bir yer burası. Çocuklar da gayet mutlu. Kar topu oynamanın keyfini yaşıyorlar. Geldiğimize değdi, herkese tavsiye ederim."

Ahmet Pehlivan da bölgede yer alan Eğrigöl'ü çok methettikleri için yaylaya geldiğini kaydederek, "Antalya'dan geldik. Orada şu an sıcaklık 35-40 derece civarında. Biz burada terlikle kar topu oynuyoruz. Antalya'nın sıcağını, hararetini burada atıyoruz. Çok güzel bir gezi oldu, serinledik." ifadelerini kullandı.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptıBorcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı
Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştuAyder Yaylası eski sakinliğine kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya-Konya Sınırı Denizden gelip kartopu oynadılar Geyik Dağı Haziran'da kar keyfi Toros Dağları

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lösemi hastası Emir Şeremet hayatını kaybetti

Küçük Emir hayata tutunamadı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.