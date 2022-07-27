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  4. Denizden çıktı, gören vatandaşlar korktu! Ekipler bölgeye gelince gerçek ortaya çıktı

Denizden çıktı, gören vatandaşlar korktu! Ekipler bölgeye gelince gerçek ortaya çıktı

27.07.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Hamsilos bölgesinde vatandaşlar deniz üzerinde bir cihaz gördü. Korkan vatandaşlar hemen ekiplere bilgi verdi. Cihazı inceleyen ekipler zararsız olduğunu tespit etti.

Denizden çıktı, gören vatandaşlar korktu! Ekipler bölgeye gelince gerçek ortaya çıktı

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamsilos Balık Burnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar deniz üzerinde bir cihaz gördü, sürüklenmemesi için karaya çekerek yetkililere haber verdi. Bölgeyi kontrol eden polis ekipleri radyasyon olma ihtimale karşı AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Cihazda radyasyon ölçümü yapan ekipler zararsız olduğunu tespit ederek tutanak tuttu.

ÖLÇÜM YAPMAK İÇİN BIRAKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

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Yapılan araştırmaya göre, cihazın Fransız bir deniz araştırma şirketine ait olduğu, okyanus ile tatlı suların ölçümü ve izlenmesi için cihazlar tasarlayan ve bunları üretip satan firma olduğu öğrenildi. Çıkan cihazın Karadeniz’de ölçüm yapmak amacıyla suya bırakıldığı tahmin ediliyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri cihazı araştırmak ve sahibine teslim etmek amacıyla tutanakla teslim aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop hamsilos
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