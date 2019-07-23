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Denizden çuvallar dolusu çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Sinop'ta belediye tarafından düzenlenen temiz çevre etkinliği kapsamında Türkiye Sualtı Federasyonu sporcularınca yapılan deniz dibi temizliğinde su altından çuvallar dolusu çöp çıkarıldı

SİNOP (AA) - Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen temiz çevre etkinliği kapsamında Türkiye Sualtı Federasyonu sporcularınca yapılan deniz dibi temizliğinde su altından çuvallar dolusu çöp çıkarıldı.

Federasyonca Sinop'ta gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine katılmak üzere kente gelen sporcular belediye tarafından düzenlenen temiz çevre etkinliğine katıldı.

İskele Meydanı sahilinde yapılan etkinlikte deniz dibi temizliği yapan dalgıçlarca kıyıya çıkarılan çuvallar dolusu çöp şaşkınlığa yol açtı.

Bir süre sahilde toplu olarak bekletilen çöpler daha sonra kamyona yüklenerek belediyenin çöp tesislerine gönderildi.

Sinop Belediye Başkan Vekili Hakan Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların hala çöplerini kutular yerine çevreye atmalarına bir anlam veremediklerini söyledi.

Dalgıçların deniz dibinden çıkardıkları çöplerin insanlık adına utanç verici olduğunu vurgulayan Sönmez, "Umarım bu çöpleri gören insanlar bir ders çıkarırlar. Bir daha çöplerini denize çevreye atmazlar. Biz bu denizlerde yürüyoruz, tutulan balıkları tüketiyoruz. Maalesef karşılaştığımız tablo çok üzücü." dedi.

Sönmez, belediye olarak temiz çevre konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirterek "İnsanlarımız lütfen çevreyi kirletmesinler. Sinop halkına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu utanç verici manzaraları tekrar yaşamayalım." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz sinop sporcu temizlik

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