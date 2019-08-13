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Denizden kurtarılan 8 mülteci Malta’ya kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Akdeniz’de mahsur kalan 8 göçmen, İspanya bayraklı “Open Arms” isimli gemiyle kurtarılarak, Malta makamlarına teslim edildi.Malta Silahlı Kuvvetleri, İspanya bayraklı “Open Arms” isimli kurtarma gemisinin, Akdeniz’de 8 göçmeni kurtardığını açıkladı.

Akdeniz’de mahsur kalan 8 göçmen, İspanya bayraklı “Open Arms” isimli gemiyle kurtarılarak, Malta makamlarına teslim edildi.
Malta Silahlı Kuvvetleri, İspanya bayraklı “Open Arms” isimli kurtarma gemisinin, Akdeniz’de 8 göçmeni kurtardığını açıkladı. Kurtarılan mülteciler, Malta donanmasına ait P21 Devriye botuna nakledilerek, başkent Valletta’da bulunan bir askeri üsse teslim edildi. Open Arms isimli geminin sözcüsü, Maltalı yetkililerin 3 kişinin tıbbi tahliyesini talep ettiğini ve ailelerinin de onlara eşlik ettiğini kaydetti.
Open Arms gemisi 30 Temmuz’da iki kurtarma operasyonunda 124 göçmeni kurtarmış, 2 hamile kadın 3 Ağustos tarihinde İtalya’ya nakledilmişti. Malta Silahlı Kuvvetlerinin 9 Ağustos’ta organize ettiği kurtarma operasyonunda 39 kişi kurtarılmıştı. Open Arms gemisi yönetimi, Malta’nın sadece 39 mülteciyi kabul etme teklifini reddetmiş, tüm mültecilerin karaya ayak basması gerektiği konusunda ısrar etmişti.
Malta ve İtalya, güvenlik endişesi nedeniyle Open Arms gemisinin limana yanaşmasına izin vermiyor.

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