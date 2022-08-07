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Denizden kurtarıldı, hastanede makasla saldırdı! İzmir'de alkollü adam dehşet saçtı

07.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri sık sık gündeme gelirken İzmir'in Foça ilçesindeki bir hastanede acil tıp teknisyeni olarak çalışan Kaan Kanat da o listeye eklendi. Atladığı denizden polis tarafından çıkarılıp hastaneye götürülen ve alkollü olduğu belirtilen B. K., eline geçirdiği makasla Kanat'a saldırarak yaraladı. Olayın ardından B. K. serbest bırakılırken Kanat'a 10 dikiş atıldı. Sağlık-Sen'den olaya ilişkin tepki geldi.

Denizden kurtarıldı, hastanede makasla saldırdı! İzmir'de alkollü adam dehşet saçtı

Foça'da B.K. isimli bir kişi saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.

B. K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"ARKADAŞLARIMIZ TARAFINDAN BEYAZ KOD VERİLDİ"

Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanı
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