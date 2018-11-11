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Denizden küvet de çıktı, televizyon da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:01 | Son Güncelleme

Muğla'da, yaklaşık 4 yıldır "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında küvet, klozet, televizyon, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının da bulunduğu 22 tona yakın atık çıkarıldı - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: - "Sağlıklı bir geleceğin planlanması, turizm ve balıkçılık gibi Bodrum'un iki temel ögesinin sürdürülebilir kılınması için hedefimiz her zaman temiz deniz olmalıdır" - Bodrum Belediyesi dalgıçlarından Öner Karaçiçek: - "Yarımadanın farklı 33 noktasında, 80'den fazla dalış gerçekleştirdik. Çıkanlar bizi de şaşırtıyor. İnsanlar deniz temizliği konusunda duyarlı olmalı"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 4 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında küvet, klozet, televizyon, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının da olduğu 22 tona yakın atık toplandı.

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'ndan başladı.

O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda çıkan atıkların bir bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülerek sergilendi. Çıkarılan atığın çoğu geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine naklediliyor.

Çalışmalarda, denizden cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının çıkması şaşırttı.

Bugüne kadar 22 tona yakın atığın çıkarıldığı etkinlikte, üç yıldızlı 8, iki yıldızlı 3, tek yıldızlı 2 ve bir serbest olmak üzere 14 gönüllü dalgıç görev yapıyor.

Öte yandan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yaz sezonu sonunda düzenlenen ve üç yıldır devam eden bir başka etkinlikte ise Bodrum aşığı "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın başlattığı mavi yolculuğun önemli rotalarında da deniz dibi temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

- "Hedefimiz her zaman temiz deniz"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin dünyada parlayan yıldızı olan Bodrum'da denizi ve çevreyi korumak için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bodrum Yarımadası'nın yıllık turizm gelirinin önemli olduğunu ifade eden Kocadon, "Sağlıklı bir geleceğin planlanması, turizm ve balıkçılık gibi Bodrum'un iki temel ögesinin sürdürülebilir kılınması için hedefimiz her zaman temiz deniz olmalıdır." dedi.

Çalışmalara katılan dalgıç Öner Karaçiçek, denizden topladıkları atıkların birçoğunun dere yoluyla denize ulaştığını dile getirdi.

Çöp konteynerleri gibi büyük atıkların dereden denize sürüklendiğini anlatan Karaçiçek, atıkların çok uzun sürelerde doğadan yok olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Projeyi 4 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Yarımadanın farklı 33 noktasında, 80'den fazla dalış gerçekleştirdik. Çıkanlar bizi de şaşırtıyor. İnsanlar deniz temizliği konusunda duyarlı olmalı. Deniz sadece yüzmek için kullandığımız bir yer değil. Burada türlü birçok çok deniz canlısı da yaşıyor. Ahtapottan, kalamara kadar deniz canlıları var. Bazı katı atıkların arasına sıkışmış ahtapot yavrularını, atık ağlara takılan balıkları kurtarmaya çalıştık. Bu bir farkındalık projesi. Projeye başladığımız günden bu yana insanların daha da bilinçlendiğini görüyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."

Temizlik çalışmalarının tamamının hem deniz üstünden hem de altından görüntülendiğini aktaran Karaçiçek, 2016'da "En iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü" aldıklarını belirtti.

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