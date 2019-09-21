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Denizden, matkap, darbuka, elektrikli ısıtıcı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

KADIKÖY İskelesi'nde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ işbirliğiyle dalgıçlarca su altı temizliği yaptı.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, (DHA) - KADIKÖY İskelesi'nde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ işbirliğiyle dalgıçlarca su altı temizliği yaptı. 3 dalgıç su altında temizlik yapmak için denize dalarken, daha önce denizden çıkartılan atıklar ise sergilendi.

Kadıköy İskelesi'nde Dünya Temizlik Günü çerçevesinde dalgıçlar dip temizliği yaptı. Dalgıçların 2 saat süren dip temizliğinde denizden çok sayıda şişe, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı, darbuka ve teneke kutu parçaları ve otomobil lastikleri çıktı. Dalgıçların su altında temizlik yapmak için denize dalarken, daha önce denizden çıkartılanlar ise sergilendi. Vatandaşlar denizden çıkanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İBB Deniz Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hasan Mısır, çalışmalarla ilgili olarak, Dünya Temizlik Günü'nü kutladıklarını belirtti. Mısır, bu kapsamda Kadıköy Meydanı'nda deniz temizliği faaliyetleri yürüttüklerini, farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla deniz dibinde çıkardıkları atıkları da sergilediklerini belirtti. Bugünün önemli birgün olduğunu vurgulayan Mısır, vatandaşların deniz dibindeki kirliliği çok göremediğini, asıl kirliliğin orada olduğunu, görünmeyen kirliliği büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Denizden çıkartılan materyallerin sergisi gün boyunca Kadıköy İskelesi'nin yanında sergilenmeye devam edecek.

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Denizden, matkap, darbuka, elektrikli ısıtıcı çıktı Denizden, matkap, darbuka, elektrikli ısıtıcı çıktı 
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