Denizden sandalye ve yangın tüpü çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde dip temizliği yapan dalgıçlar, aralarında sandalye ve yangın tüpünün de bulunduğu çok sayıda atığı denizden çıkardı.

Erdek Belediyesi, Bandırma Rotary Kulübü ve Erdek Spor Dalış Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar bir saatlik deniz dibi temizliği yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu denizden sandalye, plastik, yangın tüpü, çelik halat, kablo ve demir su boruları gibi birçok atık çıkarıldı.

Etkinliğe, Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Fatma Sibel Salı ve Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı.

