HABER

Denizden yatak da çıktı halı da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından araç lastiği, halı, yatak, futbol topu gibi çok sayıda atık çıkardı - Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan: "Denizden futbol topu, tek kişilik yatak, plastik su damacanası çıktı. Bunun gibi malzemelerin denizde olmaması gerekiyor"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından araç lastiği, halı, yatak, futbol topu gibi çeşitli atıkları çıkardı.

Bodrum Belediyesi dalış ekiplerince, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Ortakent Mahallesi'nde devam edildi.

Ortakent limanı ve yakın çevresinde 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, su altından araç lastiği, cam ve plastik şişeler, boru, halı, yatak, havası inmiş futbol topu gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Toplam 14 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan bir grup lise öğrencisi de çıkarılan atıkları inceledi.

Öğrencilere yaptıkları çalışmayı anlatan Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan, bu yıl 5'incisini düzenledikleri çalışmanın farklı noktalarda devam ettiğini belirterek, "Denizden futbol topu, tek kişilik yatak, plastik su damacanası çıktı. Bunun gibi malzemelerin denizde olmaması gerekiyor. Denizlerimizi, canlıların yaşam alanlarını koruyalım." dedi.

Dalgıçların su altı kamerasıyla görüntülediği çalışmada çıkarılan atıklar, daha sonra kamyonete yüklenerek Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştıFilm sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı
Soyer, tekerlekli sandalye ile Kemeraltı’nı gezecekSoyer, tekerlekli sandalye ile Kemeraltı’nı gezecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atık bodrum dalgıç Deniz dibi temizliği

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.