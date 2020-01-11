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  4. Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor

FOTOĞRAFLI

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)

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