Denize açılmak için teknesinin yanına giden ünlü iş adamı şok oldu

Bodrum’un sosyetik mekanları olan Göltürkbükü ve Hekimköy sahilinde bulunan lüks yatlara jet skili hırsızlar dadandı. Birçok iş adamının yatına giren hırsızlar yatlarda bulunan 50 bin euro değerindeki radar ve navigasyon gibi cihazları çaldı. Başka bir iş adamına ait lüks bir yatın ise mülteci taşımakta kullanıldığı ve Leros adasında bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyetenin, cemiyet hayatının ve iş adamlarının geldiği Türkbükü ve Hekimköy sahillerine tekne hırsızları dadandı. Jet ski ile koylara gelen hırsızlar, demirli yatların radar ve seyir sefer aletlerini çaldı. Birçok kez izlerini kaybettiren jet-skili hırsızların son kurbanı iş adamı Sinan Vardar oldu. Hekimköy’deki evinin önüne demirli teknesinden radar ve seyri sefer aletleri çalınan ve sahil güvenliğe başvuran Vardar, teknesinden çalınanların bir an önce bulunmasını istedi. 50 bin euroluk malzeme çalan hırsızlar sahil güvenlik ve jandarma tarafından aranıyor.

Teknesi çalınan Vardar İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sitenin önünde duruyordu teknem. Sabah gittiğimde tüm teknenin tüm elektronik malzemelerinin çalındığını gördük. Kolluk kuvvetlerine haber vererek yardım istedik. 50 bin euroluk radar sistemini ve değerli gördükleri tüm elektronik sistemini çalmışlar. Bir arkadaşımızın yatını çaldıklarını öğrendim. Yat şu anda Yunanistan’ın Leros adasında bulundu. Muhtemelen mülteci taşıdılar tekneyle. Birçok tanıdığımız arkadaşlarımızın da teknelerine girdiklerini duydum. Ama kolluk kuvvetlerimiz bu işin üstesinden gelir” dedi.

Vardar’ın 13 metre uzunluğundaki teknesi ise bir tersaneye çekildi. Tekne tamircisi Haluk Tepe ise, “Bu tekne dün bize geldi, insan kaçakçıları tarafından ağır hasar verilmiş, çalınmaya çalışılmış. Son günlerde bu olaylar çok arttı. Çalamadıklarına da böyle değerli eşyaları, pahada fazla şeyde küçük fiziksel olarak küçük şeyleri çalıp götürüyorlar. Bir an önce buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tekne burada, dün akşam da bir iki tekne çalındı. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Bu teknenin radarını sökmüşler, bütün elektronik cihazlarını saatlerini, bütün elektronik aksamlarını, ön panelini hepsini her şeyi sökmüşler. Tekne çalışmaz durumda şu anda. Sigorta yetkililerini bekliyoruz, ondan sonra tamirat işlemleri başlayacak” şeklinde konuştu.