HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denize atlayan alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Denize atlayan alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı

01.03.2021 08:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alkolü kadın, hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği sırada elbiseleriyle denize girdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alkolü kadın, hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği sırada elbiseleriyle denize girdi. Polisin tüm çabalarına rağmen karanlık ve buz gibi sudan çıkmayan yabancı uyruklu kadın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından denizden çıkarılabildi.
Olay, saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül Yolu Köprüsü’nün kenarında isminin “Oksana” olduğu öğrenilen alkollü bir kadın kendini köprüden suya attı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği gecede inatla denizden çıkmayan ve olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin de ikna edemediği kadın, gecenin karanlığından da yararlanarak kıyıdan açılıp gözden kayboldu.
Polis ekiplerinden birinin tulum giyip, denize girerek aramaya başladığı kadın için, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçirdi.
Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları bir buçuk saati aşkın bir süre devam etti.
Gergin anların yaşandığı olay saatlerce dondurucu suyun içinde yüzen kadının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak, güçlükle karaya çıkartılmasıyla sona erdi.
Ambulansa bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldıran alkollü yabancı uyruklu kadın Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak hipodermi riskine karşı kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyorKritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor
Ettehiyyatü duasının okunuşu ve anlamıEttehiyyatü duasının okunuşu ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

Bahçelievler'de kapalı olması gereken müzikhole polis baskını

14 kişi burada basıldı

Talk bebek pudralarında asbest maddesine rastlandı

Büyük tehlike! Asbest maddesine rastlandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın canından oluyordu

Az daha canından oluyordu! Metrelerce havalanıp taklalar attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.