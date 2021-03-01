Denize atlayan alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alkolü kadın, hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği sırada elbiseleriyle denize girdi. Polisin tüm çabalarına rağmen karanlık ve buz gibi sudan çıkmayan yabancı uyruklu kadın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından denizden çıkarılabildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül Yolu Köprüsü’nün kenarında isminin “Oksana” olduğu öğrenilen alkollü bir kadın kendini köprüden suya attı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği gecede inatla denizden çıkmayan ve olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin de ikna edemediği kadın, gecenin karanlığından da yararlanarak kıyıdan açılıp gözden kayboldu.

Polis ekiplerinden birinin tulum giyip, denize girerek aramaya başladığı kadın için, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçirdi.

Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları bir buçuk saati aşkın bir süre devam etti.

Gergin anların yaşandığı olay saatlerce dondurucu suyun içinde yüzen kadının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak, güçlükle karaya çıkartılmasıyla sona erdi.

Ambulansa bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldıran alkollü yabancı uyruklu kadın Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak hipodermi riskine karşı kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

