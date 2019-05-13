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Denize atlayan kadının kurtarılma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

İZMİT'te, ismi öğrenilemeyen kadın, iskeleden denize atladı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, ismi öğrenilemeyen kadın, iskeleden denize atladı. İskelede demirli tur teknesinde bulunan görevli, denize atlayarak, kadını boğulmaktan kurtardı. Olay, sabah saatlerinde, İzmit Marina'daki iskelede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın, iskeleye gelerek, kenara oturduktan bir süre sonra denize atladı. Marinada bulunanlar ve tur teknesindeki kişiler, yardıma koşarak, bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada tur teknesinden çıkan görevli, hemen denize atlayıp, yüzerek, denizde çırpınan kadına ulaştı. İskelede bulunanlar ise can simidi attı. Kadın, iskeleye çıkarılırken, boğulmaktan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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