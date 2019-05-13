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Denize atlayan kadının kurtarılma anı kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

KADINI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iskelen denize atlayan kadını kurtaran yolcu teknesi kaptanı Hasan Sonay, kadını kurtarmak için tereddüt etmeden denize atladığını söyledi.

KADINI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iskelen denize atlayan kadını kurtaran yolcu teknesi kaptanı Hasan Sonay, kadını kurtarmak için tereddüt etmeden denize atladığını söyledi. Denizdeki kadının korkmuş olduğunu belirten Sonay, "Gölcük İskelesi'nde moladaydık. Mmolada kaptan köşkünde otururken sesler duyduk ve o sesler üzerine dışarıya çıktım. İskelede bir kalabalık toplanmıştı, onları gördükten sonra denize birinin düştüğünü anladım. Direkt koşarak tereddüt etmeden buraya geldim ve denize atladım. Denizde yaşlı bir teyzemiz vardı, ona müdahale ettim. Sonuç olarak bu insan hayatı. Sonra onu sahilden, kayalıkların oradan dışarıya çıkarttık. Sahildeki arkadaşlar da yardım ettiler. O arada ambulans geldi. Sedye ile ambulansa taşıdık. Sonrasında iyi olduğunu duyduk. Bize, 'Kimseye söylemeyin' dedi. Çok fazla konuşmadık. Korkuyordu zaten, titriyordu. Onun dışında bir şey söylemedi. O sırada iskelede olan ve sonradan gelen arkadaşlar vardı. Onların da çok yardımı oldu. Onların yardımıyla beraber dışarıya alıp ambulansa taşıdık" dedi.

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