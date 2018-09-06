Denize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize atlayınca boynu kırılarak yaşamını yitiren Bilal Yıkılmaz'ın (20) cenazesi, İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde dün arkadaşlarıyla denize girip, serinleyen Bilal Yıkılmaz, iskeleye çıkıp suya atladı. Suyun sığ olduğu bölgede başının üzerine düşen Yıkılmaz’ın boynu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıkılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Bilal Yıkılmaz'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak bugün İnegöl ilçesindeki Su Yolu Camii'ne getirildi. Yılımza'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıkılmaz’ın ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.
FOTOĞRAFLI
Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu
İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor
Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum