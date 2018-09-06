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Denize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize atlayınca boynu kırılarak yaşamını yitiren Bilal Yıkılmaz'ın (20) cenazesi, İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize atlayınca boynu kırılarak yaşamını yitiren Bilal Yıkılmaz'ın (20) cenazesi, İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde dün arkadaşlarıyla denize girip, serinleyen Bilal Yıkılmaz, iskeleye çıkıp suya atladı. Suyun sığ olduğu bölgede başının üzerine düşen Yıkılmaz’ın boynu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıkılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Bilal Yıkılmaz'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak bugün İnegöl ilçesindeki Su Yolu Camii'ne getirildi. Yılımza'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıkılmaz’ın ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

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Denize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildi

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