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Denize balıklama atladı, omurgası kırıldı! 51 gündür yoğun bakımda

08.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinden arkadaşlarıyla Yalova'ya yüzmeye giden fabrika işçisi Hakan Koçak (24), hayatının şokunu yaşadı. Denize balıklama atlayan Koçak'ın dibe çakılması sonucu omurgası kırıldı. Talihsiz genç, 51 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İşte olayın detayları...

Denize balıklama atladı, omurgası kırıldı! 51 gündür yoğun bakımda

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi 1571/1 Sokak'ta oturan Seher ve Şeref çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü fabrika işçisi Hakan Koçak, 18 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girmek için Yalova'ya gitti. Hakan Koçak, burada denize balıklama atladı, ancak geri çıkmadı. Durumu fark edip, denize giren arkadaşları, Koçak'ı suyun dibinde yarı baygın halde bulup, çıkardı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova'daki özel bir hastaneye kaldırılan Koçak'ın omurgasının kırıldığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Hakan Koçak, 51 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

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Seher Koçak, eşinin KOAH hastası ve emekli işçi olduğunu, maddi olarak büyük bir sıkıntı içerisinde bulunduklarını, oğlunun tedavisinin özel hastanede devam ettiğini belirterek, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

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Hakan Koçak'ın ablası Fatma Koçak ise kardeşinin arkadaşlarıyla gittiği Yalova'da önce bir havuza girmek istediklerini, ancak ilaçlama yapıldığı için sahibinin bunu kabul etmediğini, bu nedenle denize gittiklerini belirtti.

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Kardeşinin tedavisi için yardıma ihtiyaçlarının olduğunu belirtip Darıca'daki hastaneye sevkini isteyen Fatma Koçak, "Kardeşimin omurgası kırılıyor. Yaklaşık 2 aydan bu yana Yalova'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yatıyor. Allah razı olsun konu komşu bize para toplayarak yardım etti. Biz kardeşimizi buraya sevk etmek istiyoruz, bu sefer de buradaki hastaneler kabul etmiyor" diye konuştu.

(DHA)

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Yalova
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