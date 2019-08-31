Denize boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede öldü

Haluk ŞENTÜRK/KEŞAP (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Keşap ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Akkaya (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Hisarüstü köyü, Uluburun mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren Abdullah Akkaya, suda akıntıya kapılınca çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları tarafından bir süre sonra sudan çıkarılan Akkaya, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviya alınan Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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