HABER

Denize boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Keşap ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Akkaya (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Denize boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede öldü

Haluk ŞENTÜRK/KEŞAP (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Keşap ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Akkaya (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Hisarüstü köyü, Uluburun mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren Abdullah Akkaya, suda akıntıya kapılınca çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları tarafından bir süre sonra sudan çıkarılan Akkaya, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviya alınan Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralıTekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.