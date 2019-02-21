Denize düşen Afgan genç boğuldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te denize düşen Afganistan uyruklu genç boğuldu.

Yedikule Sahili'nde kayalıkların üzerinde gezen ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir genç, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, suda kaybolan Afgan genci bularak kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cesedi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

