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Denize düşen genç kız doğum gününden bir gün önce öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 21:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, yarın 18'inci yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak'ta denize düştü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yarın 18'inci yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak'ta denize düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız, yılbaşı nedeniyle görevli deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında duran İrem Coşkun, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen Coşkun, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun, yılbaşı kutlamaları kapsamında denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen polis ekiplerince kurtarıldı. Sudan çıkartılan Coşkun'un solunumunun durduğunu fark eden polis, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu, hayata dönen Coşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Coşkun'un bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Coşkun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Coşkun'un yarın 18'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

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