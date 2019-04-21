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Denize düşen genç kızı, polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da denize düşüp akıntıya kapılan Zehra Güloğuz (22), ihbar üzerine bölgeye gelen polis memurunun çabasıyla kurtarıldı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da denize düşüp akıntıya kapılan Zehra Güloğuz (22), ihbar üzerine bölgeye gelen polis memurunun çabasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ne gelen Zehra Güloğuz'un denize düştüğünü gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güloğuz'un akıntıya kapılıp denizde çırpındığını gören polis memuru Ersin Özbek, üniformasını çıkarıp suya atladı. Polis memuru Özbek, boğulmak üzere olan Zehra Güloğuz'u yüzerek kıyıya ulaştırdı. Bilinci yerinde olan Güloğuz, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Güloğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zehra Güloğuz'un sahilde yürüyüş yaptığı sırada denize düştüğü ve dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadığı belirtildi.

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