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Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen Gürcistan uyruklu Lasha Malania'nın (26) cansız bedeni bulundu.

Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen Gürcistan uyruklu Lasha Malania'nın (26) cansız bedeni bulundu.
Olay, dün gece meydana geldi. Çay toplama işinde çalışmak için Rize'ye gelen Gürcistan uyruklu Lasha Malania, dün gece sahil kenarında yürürken dengesini kaybederek denize düştü. Gürcü genç, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, hava kararınca çalışmalara ara verdi.
Sabahın ilk saatlerinde tekrar bölgeye gelen ekipler, Malania'nın cansız bedenini kıyıya vurmuş halde bulundu. Malania'nın cansız bedeni, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Gürcistan'a gönderileceği belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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