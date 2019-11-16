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Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Denize düşen kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de denize düşen yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri, Yeniköy civarında kanadı kırık bir martının denize düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TCSG-303 botlarıyla denizde arama yapan ekipler, yerini tespit ettikleri martıyı kurtarıp bota çıkardı.

Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edilen martının müdürlüğe bağlı veteriner kliniğinde tedaviye alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kurtarma operasyonu martı Sahil Güvenlik

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