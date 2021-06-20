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Denize düşen kediyi böyle kurtardılar

20.06.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kedinin denize düştüğünü fark eden vatandaşlar, sudan çıkamayan kediyi balıkçı kepçesiyle kurtardılar.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Korkulukları olan deniz kenarında duran kedi, dengesini kaybedince aşağı düştü. Yüksek duvarların olduğu denizden sağa sola yüzerek kurtulmaya çalışan kediyi fark eden vatandaşlar, sopa, kova ve balıkçı kepçesiyle kediyi kurtarmaya çalıştı.

VATANDAŞLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kurtarmaya çalışan vatandaşlardan kaçmaya çalışan kedi, son olarak balıkçı kepçesiyle yakalandı. Denizden çıkarılan kedinin ağdan çıkmasıyla uzaklaşması bir oldu. Kediyi sağ salim kurtaran vatandaşlar da derin bir oh çekti.

İHA

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