HABER

Denize düşen kişiyi, suya atlayan polisler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 21:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve  denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y.

Denize düşen kişiyi, suya atlayan polisler kurtardı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen ve denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren S.Y. (35), devriyede olan motosikletli Yunus ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen S.Y., deniz kenarında durduğu sırada, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Y.'nin çığlıklarını duyan ve bölgede devriyede olan motosikletli Yunus timlerinde görevli polisler Buğra Akbulut ile Recep Gül, hemen yardıma koştu. Denize atlayan polis memurları, S.Y.'yi kurtararak kıyıya çıkardı. S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredekiler, olaya kısa sürede müdahalede bulunan polis memurlarını tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Markete gitti, otomobilindeki 90 bin TL çalındıMarkete gitti, otomobilindeki 90 bin TL çalındı
Uludağ'da telesiyej arızası, mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı (2) YenidenUludağ'da telesiyej arızası, mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı (2) Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Ve Tolgay için resmi açıklama!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.