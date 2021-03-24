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Denize düşen kızı böyle kurtardı!

24.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iskelede dururken denize düşen 15 yaşındaki kız, bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile kayda alındı. Kıyafetlerini çıkararak suya atlayan bekçi, genç kızı kurtarabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi’nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

YARALANDIM AMA KIZ KARDEŞİMİZ İYİ OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

S.Ş.’yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, olay anında yaşananları anlatarak, “Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum” dedi.

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DHA

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Trabzon

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