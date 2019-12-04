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Denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 03:28 | Son Güncelleme

Denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Gece saatlerinde, Gönül Yolu Köprüsü'nün Cunda Adası bölümünde kıyıda balık tutanlar, polisi arayarak bir otomobilin köprünün girişinden denize düştüğünü ihbar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizdeki 10 YD 390 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran hafif yaralı sürücü M.N.A'yı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

İtfaiye ekiplerinin suya gömülen otomobili çıkarma çalışmaları sürüyor.

Sürücünün ilk ifadesinde, aracını denize bilinçli şekilde sürdüğünü söylediği iddia edildi.

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Ayvalık Balıkesir otomobil denize uçtu

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