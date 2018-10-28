HABER

Denize düşen Sefa'nın cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Espiye ilçesi sahilindeki kayalıklardan denize düşen Sefa Çelik'in (17) arama- kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.  İlçede, dün akşam saatlerinde, sahildeki kayalıklardan gencin denize düştüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT ile Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sevk edildi.

Denize düşen Sefa'nın cansız bedeni bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Espiye ilçesi sahilindeki kayalıklardan denize düşen Sefa Çelik'in (17) arama- kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.
İlçede, dün akşam saatlerinde, sahildeki kayalıklardan gencin denize düştüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT ile Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sevk edildi. Suda arama çalışması başlatılırken, denize düşen gencin adının Sefa Çelik olduğu öğrenildi. Havanın kararması nedeniyle dün son verilen arama- kurtarma çalışmasına bugün sabah yeniden başlandı. Ekipler, Çelik'in kayalıklardan düştüğü yerin yakınlarında cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çelik'in cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çevredeki bazı görgü tanıkları, gencin intihar etmek istediğini; atladıktan sonra kurtulmaya çalışsa da dalgalar arasında kaybolduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Denize düşen Sefa'nın cansız bedeni bulunduDenize düşen Sefa'nın cansız bedeni bulundu

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Düğün magandasının öldürdüğü gencin cenazesi teslim alındıDüğün magandasının öldürdüğü gencin cenazesi teslim alındı
Açamadıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne atmışlarAçamadıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne atmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.