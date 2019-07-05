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Denize düşmek üzere olan minibüs kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan belediye minibüsü, limanda bağlı bulunan günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı - Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeyken geri kayan ve bir gezi teknesine çarparak askıda kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Belediye Meydanı'nda, Sinan Avcıoğlu'nun idaresindeki 48 V 0402 plakalı belediye hizmet minibüsü, meydanda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.

Bulunduğu yerden yaklaşık 20 metre geri kayan minibüs, limanda bağlı bulunan ve içerisinde yolcuların bulunduğu günlük gezi teknesine çarparak askıda kaldı.

Yolcuların bir süre panik yaşadığı olayda, yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye minibüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili araçta teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

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