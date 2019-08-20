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Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Antalya’da serinlemek için deniz gözlüğü ve şnorkelle denize giren 33 yaşındaki Emrullah Nalbant, boğularak yaşamını kaybetti. Nalbant’ın, denize girmeden önce bir vatandaşın fotoğrafını çektiği, ardından denize girdikten 2 dakika sonra Rus turist tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi.

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Olay, Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki plajda 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile gelen Emrullah Nalbant (33), sırt çantasını koyduktan sonra denize girmek için hazırlanmaya başladı. Denizden çıkan Yüksel Başer isimli tatilcinin fotoğraf isteğini kırmayan Nalbant, ardından deniz gözlüğü ve şnorkelini takıp denize girdi. Bu sırada yüzmekte olan Rus turist İnzil Khayrulin, Nalbant’ın kıyıya 3 metre mesafede su üzerinde hareketsiz durduğunu fark etti. Rus turist tarafından kıyıya çıkartılan genç adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, nabız alamadıkları Nalbant’ı yaklaşık yarım saat kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı.

ÜZERİNE HAVLU ÖRTÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin çabalarını sahildeki diğer tatilciler de izledi. Nalbant, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cansız bedeninin üzerine havlu örtüldü, uçmaması için de havlunun üzerine taş konuldu. Polis, Rus turist ve çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

"2 DAKİKA İÇİNDE OLAN BİR ŞEY"

“Nalbant’ın fotoğrafını çektiği Yüksel Başer isimli tatilci, “Benim fotoğrafımı çekmişti en son. Gözlüğünü takıp denize girdi. Ardından ben denize girip dalış yapıp geldiğimde Rus arkadaş çekip kıyıya getirmiş. Bu kadar anlık gelişti. 2 dakika içinde olan bir şey” dedi.

Emrullah Nalbant’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya emrullah nalbant

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