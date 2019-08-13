HABER

Denize giren 2 kardeşten diğeri de hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren 2 kardeşten Muhammed Ali Balcı da hayatını kaybetti.Trabzon’da, dün serinlemek kardeşi ile girmiş oldukları denizde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Ali Balcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay geçmişiOlay, dün öğle saatlerinde Sürmene sahil yolu mevkisinde meydana geldi.

Denize giren 2 kardeşten diğeri de hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren 2 kardeşten Muhammed Ali Balcı da hayatını kaybetti.
Trabzon’da, dün serinlemek kardeşi ile girmiş oldukları denizde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Ali Balcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay geçmişi
Olay, dün öğle saatlerinde Sürmene sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren iki kardeş yüzdükleri sırada bir anda gözden kayboldu. Olayın duyulmasının ardından Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekibi hemen olay yerine gelerek arama çalışmasına başladı. Denizden kısa sürede çıkarılan Muhammed Ali Balcı (17) ve Ebubekir Balcı (15) sahilde bekleyen 112 ekiplerine teslim edilirken hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ebubekir Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Muhammed Ali Balcı hayati tehlike kaydıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
Malatya’da trafik kazası: 2 yaralıMalatya’da trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.