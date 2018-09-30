HABER

Denize giren iki kardeş boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Alanya ilçesinde denize giren Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşler boğuldu.

Denize giren iki kardeş boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde denize giren Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşler boğuldu.
Olay saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre yüzme bilmeyen Halil İmen ve kardeşi Burhan İmen denize girdi. Bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerleyen kardeşlerden biri suda çırpınmaya başladı. Diğeri de kardeşini kurtarmak için yanına gitti. Bir süre suda çırpınan iki kardeş daha sonra gözden kayboldu. Gençlerin suda çırpındığını gören sahildekiler denize atlayarak önce Halil İmen'i sudan çıkardı. Burhan İmen'e ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı.
Kaybolan Burhan İmen’in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
5 takla atan otomobilden sağ çıktılar5 takla atan otomobilden sağ çıktılar
Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralıGelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

MAÇ ÖZETİ | Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 7. hafta)

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti

Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.