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  4. Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu

Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu

20.07.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

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Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

DHA

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Sakarya
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