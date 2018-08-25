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Denize giren kurbanlık dana kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

 TRABZON’un Sürmene ilçesinde Kurban Bayramı’nın son gününde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçıp denize giren kurbanlık dana, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denize giren kurbanlık dana kurtarıldı

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene ilçesinde Kurban Bayramı’nın son gününde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçıp denize giren kurbanlık dana, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İlçede, Kurban Bayramı'nın son günü kesilmek istenen dana, sahibinin elinden kurtulup kaçtı. Sahiplerinin ve polis ekiplerinin peşine düştüğü dana, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından Çamburnu mevkiindeki denize girdi. yüzerek kıyıdan uzaklaşan dananın çıkarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım talep edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla danayı, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarmayı başardı. Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kaldığı için bitkin düştüğü gözlenen dana, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

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Denize giren kurbanlık dana kurtarıldıDenize giren kurbanlık dana kurtarıldıDenize giren kurbanlık dana kurtarıldı

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