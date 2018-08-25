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DENİZE GİREN KURBANLIK DANA KURTARILDI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

TRABZON?un Sürmene ilçesinde Kurban Bayramı?nın son gününde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçıp denize giren kurbanlık dana, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

(HaberFatih TURAN-KameraSÜRMENE(Trabzon),(DHA)TRABZON?un Sürmene ilçesinde Kurban Bayramı?nın son gününde kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçıp denize giren kurbanlık dana, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İlçede, Kurban Bayramı'nın son günü kesilmek istenen dana, sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Peşine ekipleri ve sahiplerini takarak yaklaşık 1 saat boyunca kaçan dana, ilçenin Çamburnu mevkiindeki sahile yönelip, denize girdi. Denizde uzun süre yüzerek kıyıdan uzaklaşan dana için sahipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı?nı bağlı ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla danayı, uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarmayı başardı. Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen dana, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

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Denize giren kurbanlık dana kurtarıldıDenize giren kurbanlık dana kurtarıldı
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