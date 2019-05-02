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Denize giren turistlere büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bodrum’un dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Bitez sahiline erkek cesedi vurdu. Sahilde bulunan az sayıda yerli ve yabancı turist ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi’nde hizmet veren bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı.

Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. O esnada bölgedeki yerli ve yabancı turistler de olan biteni meraklı gözlerle izledi.
Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ifade edildi. Cesedin ise Suriye uyruklu 37 yaşında Mahmoud Hasan’a ait olduğu belirlendi.
Cesedi denizden çıkaran Mehmet Ali Akkoyun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “5-6 metre iç taraftaydı. Biz boğuluyor zannettik. Bir şokla denize girdik. Üstünde elbiseler vardı, bir de şişmişti. Baya su yutmuş. Çok ağırdı. Öldüğünü anladık. Kıyıya çıkardık, üzerini örttük. Suriyeli bir vatandaş. Üzücü bir olay” diye konuştu.
Öte yandan, gece saatlerinde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan mülteci teknesinin battığı, içerisinde bulunan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerden 12’sinin kurtarıldığı bir kişinin ise arandığı bildirildi. Erkek cesedinin aranan mülteci olup olmadığı ise araştırılıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz Tatil intihar

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