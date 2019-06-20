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Denize gönül verenler karada ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen amatör denizci belgesi için vatandaşlar sıraya girdi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen amatör denizci belgesi için vatandaşlar sıraya girdi. Mudanya’da toplam 15 bine yakın deniz tutkunu belge aldı.
Bursa’da Mudanya Liman Başkanlığı tarafından amatör denizci belgesi seminer ve sınavları Plaza 16’da yapıldı. 2 günde 4 ayrı oturuma yaklaşık 2 bin 500 deniz tutkunun katıldı. Amatör denizci adaylara önce Mudanya Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen hocalar tarafından denizcilik konusunda eğitim verildi.
Eğitime katılıp başarı gösteren herkesi denizlerde görmek istediklerini belirten Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, “Denizci bir millet olma yolunda büyük mesafe almış olacağız. 2023 yılına kadar Bursa’da 25 bin kişiye belge vermeyi hedefliyoruz. Denizlerde büyük bir aile oluşturacağız. 1 milyon kişilik bir aileye ulaşmayı planlıyoruz” dedi.
Mudanya Liman Başkanlığına başvuru yaparak sınava katılan Sinan Koçak, “Başvurudan eğitim ve sınav gününe kadar büyük alaka vardı. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke, herkesi bu belgeyi almaya davet ediyorum” diye konuştu.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından imkan tanınan bu eğitime kurum olarak destek verdiklerini belirten Plaza 16 İşletme Müdürü Betül Pamuk Sırmacı, “Bu yıl sonuna kadar 25 bin denizciye belgelerinin verilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 15 bine yakın kişiyi burada ağırladık. Ben de bu eğitimlere katıldım. Amatör denizci belgesine sahip oldum” dedi.
Test usulü yapılan sınavda denizciliğe gönül verenler ter döktü.

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü

Denize gönül verenler karada ter döktü
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