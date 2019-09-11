HABER

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Denize kamyonun kasasındaki pis suyu boşaltan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüVahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (2)Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.